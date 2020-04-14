وزير التعليم يوجه بتسليم 3445 مبنى تعليمياً للبلدية

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتسليم 3445 مبنى تعليمياً لوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لتكون تحت تصرفها في تسكين وإيواء العمالة بشكل مؤقت. يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بتكامل الجهود الحكومية لمواجهة جائحة “كورونا”. وكانت اللجنة المختصة بمتابعة أوضاع سكن العمالة قامت بحصر المباني التي يمكن استخدامها كمراكز إيواء مؤقتة بجميع مناطق المملكة، بهدف الحد من انتشار فيروس “كورونا”. انشر الخبر :

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