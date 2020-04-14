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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفين بحوزتهم أسلحة وأدوات صيد بمحمية نفود العريق (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكّنت قوة الحماية في محمية نفود العريق، اليوم الثلاثاء، من ضبط مجموعة من المخالفين بحوزتهم عدد كبير من الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد.
وأوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن قوة حماية المناطق المحمية في محمية نفود العريق تمكّنت من ضبط مجموعة من المخالفين، وتم العثور بحوزتهم على عدد كبير من الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد الأخرى، ومجموعة من الطيور المصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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