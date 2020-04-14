شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفين بحوزتهم أسلحة وأدوات صيد بمحمية نفود العريق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكّنت قوة الحماية في ‫محمية نفود العريق، اليوم الثلاثاء، من ضبط مجموعة من المخالفين بحوزتهم عدد كبير من الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد‬.

وأوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن قوة حماية المناطق المحمية‬ في ‫محمية نفود العريق تمكّنت‬ من ضبط مجموعة من المخالفين، وتم العثور بحوزتهم على عدد كبير من الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد الأخرى، ومجموعة من الطيور المصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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