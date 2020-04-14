وأفاد موقع "تاغ برس"، اليوم الثلاثاء، أنه:
© AFP 2020 / MICHAEL O'HAGAN
ونقل الموقع أن مصادر أكدت أن "الحادث تسبب فيه نقيب شرطة مع عربة البرهان وتم سحبها سريعا".
وأشار إلى أن البرهان بخير ولم يصب في الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان... سيارة البرهان تتعرض لحادث مروري يسببه نقيب في الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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