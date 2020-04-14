وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قال الخلايلة في مؤتمر صحفي اليوم، إن قرار إغلاق المساجد مؤلما، لكنه بهدف المحافظة على حياة المواطنين وعائلاتهم.
وأضاف: "أننا نستقبل شهر رمضان المبارك، ولكن سنصلي في بيوتنا مع استمرار إغلاق المساجد خلال شهر رمضان، لا للتراويح ولا لصلاة الجمعة، وذلك تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية ولحماية أرواح الناس".
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وأكد الخلايلة على "ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي في كل المواقف، وأن الصلاة جائزة بالبيوت سواء كانت صلاة الفرض أو السنة خصوصا في هذا الظرف، وأن الفتوى والحكم الشرعي يتغير مع تغير الأحوال والأحكام".
وأشار إلى أن "المجالس العلمية الهاشمية التي اعتادت وزارة الأوقاف على تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك سنويا ستقام هذا العام دون جمهور، إضافة إلى بث فترة الغروب دون جمهور، وستواصل الوزارة تنظيم المسابقات الدينية خلال الشهر الفضيل".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد السعودية... الأردن يعلن رسميا منع الصلاة في المساجد خلال شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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