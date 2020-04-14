خبراء عراقيون يقترحون علاجا لفيروس كورونا

نشرت جامعة تكريت العراقية بيانا حول اقتراح خبراء عراقيين لعلاج فيروس كورونا جاء فيه "أكدت دراسة أولية قام بها باحثان من جامعة تكريت العراقية حول إمكانية اقتراح علاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتم تقديم الدراسة إلى الجهات المختصة في وزارة الصحة العراقية لتطبيقها على المصابين.
وأشار البيان إلى أن "الباحثين إسراء هاشم سعدون من كلية الطب وجاسم محمد باقر من كلية الزراعة، قاما بتطبيق تجاربهما الأولية وصولا إلى إمكانية نجاح التجربة في اقتراح العلاج لفايروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقررت خلية الأزمة في محافظة البصرة جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، عزل قضاء المدينة بالكامل بعد تسجيله نسبة عالية من الإصابات بكورونا، فيما أشارت الحكومة المحلية إلى عدم التزام بعض المواطنين بقرار حظر التجوال الصحي.
وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد-19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.
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