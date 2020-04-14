دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي آيفون 12 سيكون نقلة في عالم الهواتف الذكية.. وهذه مواصفاته

أفادت تقارير صحفية عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا، كون هاتف آيفون 12 الذي تستعد شركة أبل الأمريكية لإطلاقه في شهر سبتمبر المقبل عبر مؤتمر افتراضي، نقلة في عالم الهواتف الذكية.

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آيفون 12 سيختلف عن نسخ آيفون السابقة

وكالة بلومبرغ الأمريكية، عللت ذلك بتقرير أشارت خلاله إلى أن هاتف آيفون 12 سيجمع في مميزاته بين الهاتف الذكي والحاسب اللوحي بإمكانيات متميزة وفريدة من نوعها.

ونوهت الوكالة الأمريكية إلى أن هاتف آيفون 12 سيشهد تغييرات عن الهواتف السابقة لعل أبرزها الهيكل الخارجي فستتخلى شركة أبل عن الحواف المنحنية الموجودة في هواتف آيفون الحالية على أن تعتمد على حواف فولاذية مسطحة كالموجودة في حاسبات "آيباد" ـ بمعنى أنك ستشعر كأنك تمسك بأيباد ولكن صغير الحجم قليلًا ـ فمن المتوقع أن يأتي بشاشة لمسية قياسها 6.7 بوصة.

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وتُشير التقارير ذاتها إلى أن هاتف آيفون 12 سيأتي بـ 3 كاميرات خلفية بتصميم مختلف تمامًا عما ظهر في آخر نسخة؛ حيث ستعتمد شركة آبل في هاتفها الجديد تصغير حجم العدسات وزيادة قدرتها التصويرية في نفس الوقت عن طريق نظام "D LIDAR 3"؛ لتحسين تطبيقات الواقع المعزز كما ستعتمد الكاميرات على أجهزة استشعار أكبر تلتقط المزيد من الضوء لجودة صورة أفضل.

ليس هذا وحسب بل أوضحت التقارير ذاتها أن شركة أبل ستزود كاميرات هاتفها آيفون 12 أيضًا بنظام تثبيت الصورة الميكانيكي؛ لتعويض اهتزاز اليد، كما أن حجم المستشعر الأكبر يساعد في تقليل التشويش في الصورة.

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وأوضح تقرير وكالة بلومبرغ أيضًا أن هاتف آيفون 12 سيدعم تقنيات الجيل الخامس 5G للاتصالات بخلاف تزويده بمعالج أكثر سرعة وقوة وتقنيات جديدة حصرية فيما يخص الذكاء الصناعي والواقع المعزز.المزيد:

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