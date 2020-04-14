دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أوبو تطلق هاتف Oppo Ace 2 بأسرع نظام شحن لاسلكي في العالم

كشفت شركة أوبو الصينية عن هاتفها الجديد Oppo Ace 2 ـ الذي يُعد خليفة هاتفها الصادر في شهر أكتوبر الماضي 2019 Reno Ace ـ ليكون صاحب أسرع نظام شحن لاسلكي في العالم بهاتف ذكي.

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ويأتي هاتف Oppo Ace 2 بشاشة أوليد OLED قياسها 6.5 إنشات وبدقة 1080×2400 بيكسل، وبمعدل تحديث 90 هيرتزًا بمعدل سطوع 819 شمعة في المتر المربع.

وزودت شركة أوبو هاتفها Oppo Ace 2 بمعالج Snapdragon 865 وبذاكرة عشوائية 8/12 جيجابايت من نوع LPPDR5 ومساحة تخزين داخلية 128/256 جيجابايت من نوع (UFS 3.0) بالإضافة إلى ميزة الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 40 واطًا عبر شاحن AirVOOC بخلاف اتصال تقنية الجيل الخامس 5G بالوضع المزدوج.

وكذلك زودت شركة أوبو هاتفها Oppo Ace 2 ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير داعمة للشحن السلكي السريع SuperVOOC 2.0 بقدرة 65 واطًا عند استخدام الكابل والمحول المرفقين بالإضافة إلى كاميرا خلفية رباعية، بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابيكسل، مع عدسة بزاوية واسعة جدًا بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل موجودة ضمن ثقب في الزاوية اليسرى العليا.

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ومن المقرر أن تطلق شركة أوبو هاتفها Oppo Ace 2 ـ باللون الأسود والأزرق والأرجواني ـ يوم 20 أبريل الجاري لأول مرة في الصين؛ حيث سيأتي بسعر 565 دولارًا لنسخة 8/128 جيجابايت، وبسعر 625 دولارًا لنسخة 8/256 جيجابايت وبسعر 650 دولارًا لنسخة 12/256 جيجابايت.المزيد:

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