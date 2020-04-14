شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة الوطنية للنفط: إغلاق منشآت نفطية كلًف ليبيا 4 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، التى تديرها الدولة، اليوم الثلاثاء إن إغلاق منشآت نفطية فى ليبيا الذى بدأ قبل حوالى ثلاثة أشهر أدى إلى خسارة البلاد إيرادات تزيد قيمتها على 4 مليارات دولار.
ونقل بيان من المؤسسة عن رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله قوله "لقد خسرت ليبيا 4 مليارات دولار بسبب الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية".
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