شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة الوطنية للنفط: إغلاق منشآت نفطية كلًف ليبيا 4 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، التى تديرها الدولة، اليوم الثلاثاء إن إغلاق منشآت نفطية فى ليبيا الذى بدأ قبل حوالى ثلاثة أشهر أدى إلى خسارة البلاد إيرادات تزيد قيمتها على 4 مليارات دولار.

ونقل بيان من المؤسسة عن رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله قوله "لقد خسرت ليبيا 4 مليارات دولار بسبب الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية".