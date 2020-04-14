شكرا لقرائتكم خبر عن القبس: هجرة داخلية للعمال فى الكويت تستبق عزل مناطق جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت صحيفة القبس الكويتية إخراج مجموعة من الشركات عمالتها القاطنة في عدد من المناطق المرشحة للدخول ضمن مناطق العزل ، ومن بينها منطقتا الفروانية وخيطان إلى مناطق أخرى لن ينطبق عليها العزل كالرقعي وحولي والسالمية والصليبية.

وبرر مسؤولون في تلك الشركات ، وفق الصحيفة نفسها، إن إخراج العمالة ليس بسبب كورونا، بل خوفا من عدم القدرة على العمل في حال العزل المناطقي او الحظر، بينما أكدت مصادر أمنية ان الفرق الميدانية تتابع عن كثب مداخل ومخارج مناطق العزاب لمنع تكرار محاولات تهريبهم كما جرى في المهبولة وجليب الشيوخ.

ومع تزايد المؤشرات المتوالية والمعلومات المتداولة رغم عدم دقتها، حول عزل مناطق جديدة كما حدث في المهبولة وجليب الشيوخ، بدأ الكثير من الشركات في تسريب عمالتها من المناطق المرشحة للعزل إلى مناطق أخرى قد تكون مستبعدة او بحظر أقل.

ومن جهة أخرى وفى إطار إجراءات الكويت بشأن كورونا ، أصدرت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، اليوم الثلاثاء، تعميماً بشأن الإجراءات التشغيلية لإخلاء المقيمين من رعايا الدول العربية والأجنبية إلى دولهم عبر مطار الكويت الدولى، بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدة منع سفر أي مقيم يتم إجلاءه حال ثبوت إصابته بالفيروس. وفق كونا.

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وأوضحت الإدارة الكويتية، في المادة الأولى من التعميم، والمتعلقة بوجهات سفر الدول التي لم تطلب الفحص الطبي لرعاياها، أن إجراءات تنظيم سفر الركاب، ستتم وفقا لما هو معمول به بمبنى الركاب المخصص للسفر مع شركات الطيران المحلية والأجنبية، ومقدمي الخدمات الأرضية، بالتوافق مع إجراءات وتوصيات وزارة الصحة الكويتية لمكافحة انتشار الفيروس، وتعليمات الإدارة العامة للطيران المدني. وأشارت إلى أن المادة الثانية، تعني بالوجهات للدول التي طلبت الفحص الطبي لرعاياها بعد اعتماد فريق العمل، لتنفيذ الآلية الخاصة بعودة المقيمين إلى دولهم برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل؛ حيث يتم الأمر من خلال 11 خطوة، تتضمن قيام (الطيران المدني) بتنفيذ خطة إخلاء رعايا الدول، بالتنسيق مع شركات الطيران المحلية والأجنبية، والتنسيق مع إدارة النقل الجوي، وإدارة عمليات مطار الكويت الدولي، بتحديد جميع الرحلات المغادرة عن طريق مواقف طائرات خارجية في ساحة المطار.



