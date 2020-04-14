شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية: 26 مصابا بفيروس كرونا يقيمون بغرف الإنعاش فى المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المقيمين بغرف الانعاش بالمستشفيات التونسية إلى 26 حالة من بين 119 مصاب استوجبت حالاتهم الإقامة فى المستشفيات، وفق النشرة الاحصائية للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة المتعلقة بتطور الوضع الوبائى لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزارة الصحة التونسية إلى أن نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد بلغت 4.68 %، حيث تم تسجيل 34 حالة وفاة، معدل أعمارها 66 سنة ( 35 سنة و 86 سنة )، وأغلبها في صفوف الذكور ( نسبة الجنس: ذكور/ الاناث يعادل 3.25)، وكانت نسبة 76.5 بالمائة منها مقيمة بالمستشفيات بمعدل إقامة بين ظهور العلامات وتاريخ الوفاة، قدر بـ 11 يوما ( 0 و 29 يوما).

وسجلت تونس 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 707 إصابة حتى الآن.

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وكانت وزارة الصحة في تونس، قد أعلنت السبت الماضى، تسجيل 14 حالة جديدة تحمل فيروس كورونا، من مجموع 692 تحليلا مخبريا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 685 حالة مؤكدة، من أصل 10676 تحليلا مخبريا.

وقالت الوزارة، إنها سجلت 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 28 شخصا.

وينتشر فيروس كورونا المستجد بشكل كبير فى مختلف دول العالم، حيث تخطت وفياته حاجز الـ100 ألف، فى حين تجاوز تعداد المصابين بفيروس كورونا المليون و700 ألف حالة، واقتربت حالات الشفاء من 380 ألف حالة.