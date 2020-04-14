شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يغيب الممثل العمانى سعود الدرمكى عن عمر ناهز 70 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الجمعية العمانية للسينما والمسرح الممثل سعود بن سالم الدرمكى الذى توفى اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 70 عاما بعد مسيرة فنية حافلة.

ولد الدرمكى فى 1950 ويعد أحد مؤسسى الحركة الفنية فى سلطنة عمان. بدأ مسيرته عام 1975 عندما أنشأ مسرحا أهليا ضم مجموعة من الممثلين الشبان آنذاك مثل طالب البلوشى وفخرية خميس وغيرهم.

وكانت نقطة التحول للفرقة المسرحية الأهلية فى 1980 عندما انضمت للعمل تحت إشراف وزارة الإعلام ثم انتقلت فى التسعينات إلى العمل التلفزيوني.

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قدم الدرمكى العديد من المسلسلات التلفزيونية منها (يوميات سعيد وسعيدة) و(الشطرنج) و(الجيران) و(عايش زمانه) و(صيف حار) و(بانتظار المطر) و(جمعة فى مهب الريح) و(آباء وأبناء) و(الفاغور) و(حارة الأصحاب) و(مكان فى القلب).

ونال التقدير من عدة دول عربية وكان آخر تكريم له فى فبراير شباط من دولة الإمارات بالدورة الثلاثين لمهرجان أيام الشارقة المسرحية.