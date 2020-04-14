شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعتقل مرتزق سورى ينتمى لجبهة النصرة فى طرابلس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت القوات المسلحة الليبية، القبض على أحد المرتزقة السوريين ويدعى “محمد عيدان” من سكان مدينة دير الزور والذى يتبع "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابى، بالإضافة إلى 6 آخرين في محور أبوسليم.

وكشفت تقارير إعلامية ليبية، أنه تم نقل المرتزق السورى مع آخرين إلى محاور طرابلس لمنع دخول الجيش الليبى إلى طرابلس مقابل الحصول 2000 دولار، مؤكدا أنه تم القبض على المرتزق هو و”6″ أخرين، فضلا عن مقتل 12 منهم فى محور بوسليم.

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واعترف المرتزق السورى بأنه تم نقله وعدد من المنتمين إلى جبهة النصرة الإرهابية من الداخل السورى إلى ليبيا عبر الأراضى التركية.

وكان الطيران التركي المسير، قد شن صباح أمس الاثنين، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بالتزامن مع قصف من البحرية التركية للمدن الساحلية.

وعلى إثر ذلك، دخلت المليشيات المسلحة التابعة للوفاق والمرتزقة السوريين، مدينة صبراتة، وبينهم إرهابيو "مجلس شورى ثوار بنغازى" الفارين من مدنهم بعد تطهيرها من قبل القوات المسلحة الليبية، وأبرزهم القيادى فرج شكو، الذى أعلن اشتراكه فى الهجوم على المدينة.