الخارجية الفلسطينية: 31 وفاة و697 إصابة بكورونا لأبناء الجالية حول العالم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد بين أبناء الجالية الفلسطينية حول العالم إلى 31 إضافة لإصابة 697 آخرين.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) حالات الوفيات والإصابات لأبناء الجالية الفلسطينية حول العالم والتى تضمنت دول " الصين، الجزائر، قطر، الأردن، الإمارات، بيرو، البرازيل ، تشيلي، روسيا، النرويج، أوكرانيا، الدنمارك، هولندا، تركيا، السويد، بريطانيا، النمسا، اليونان، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، سويسرا، أمريكا " .

وحذر رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه، من آثار تفشى فيروس كورونا على الاقتصاد فى فلسطين، ولاسيما قطاع السياحة الذى سيكون أكبر الضحايا، مشيرا إلى أن إنعاش الاقتصاد ممكن، مع الوقت.

وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، فقد شدد رئيس الوزراء الفلسطينى على قدرة هذا الاقتصاد على التعافى من أضرار كورونا. وأشار إلى أن نسبة الالتزام بالتدابير الوقائية، تصل إلى 90% فى المدن الفلسطينية.

وقال: "تتم معالجة جميع المصابين بفيروس كورونا في فلسطين، مجانا. وستقدم الحكومة مساعدات مالية لـ30 ألف عامل خسروا وظائفهم وعملهم خلال الأزمة، وستقدم الحكومة كذلك مساعدات لـ116 ألف عائلة بقيمة 137 مليون شيكل".