شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن منع الصلاة داخل المساجد فى شهر رمضان لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنى، محمد الخلايلة، منع الصلاة داخل المساجد، خلال شهر رمضان، وذلك فى إطار جهود مكافحة تفشى فيروس كورونا، قائلا "صلينا فرائض الجمع فى بيوتنا وسنصلى صلاة التراويح فى بيوتنا لا فى المساجد لمقصد كبير فى الشريعة الإسلامية"، و ذلك وفق ما نشر على موقع وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

أكد عضو لجنة الأوبئة الوطنية ومسؤول ملف كورونا فى الأردن ومقرر اللجنة التنفيذية لإدارة خلية الأزمة فى محافظة إربد الدكتور وائل الهياجنة، خلو المحافظة من الإصابات بفيروس كورونا لليوم العاشر على التوالى.

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وقال الهياجنة - فى تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الثلاثاء، إن البروتوكول المعتمد فى تقييم الحالة الوبائية يحسب بالأسابيع وليس بالأيام ما يعنى أن إربد اقتربت من التعافى بشكل كبير وهذا ما أدى إلى فك الحجر التحفظى على عدد من العمارات والبنايات فى "الرمثا" وإربد.

وأوضح أن مؤشرات تعافى إربد تأتى من كون البؤر الرئيسة التى انتشر بها الوباء كـ"عرس إربد" و"عمارة طلبة "48 و"الرمثا" مضى عليها أكثر من أسبوعين دون ظهور نتائج إيجابية لأشخاص مخالطين أو مقربين منهم.