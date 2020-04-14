شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 8 أطباء بفيروس كورونا فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في الجزائر، إلياس مرابط، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 8 أطباء جراء إصابتهم بوباء فيروس كورونا المتحور، خلال تأديتهم لمهامهم.

وقال مرابط بحسب صحيفة "الرؤية"، في حوار للموقع الإخباري الإلكتروني «كل شيء عن الجزائر»، إن ظروف العمل في المستشفيات الجزائرية، تحسنت منذ نحو أسبوعين، مقارنة بالأسابيع الأولى لظهور الفيروس، بعدما عملت السلطات على توفير المعدات ووسائل الحماية والوقاية.

وكانت أعلنت الجزائر وفاة اول طبيب فى نهاية مارس الماضى متأثرة بالفيروس وهو رئيس قسم الجراحة بمستشفى "فرانز فانون" الجامعى فى ولاية البليدة، البروفيسور أحمد المهدي، بعد انتقال العدوى إليه من أحد المرضى المقيمين بالمستشفى ، وأكد المستشفى فى بيان أن "أسرة الجراحة الجزائرية فى حالة حداد، إثر رحيل البروفيسور سى أحمد مهدي"، والذى يعدّ من أشهر وأبرز الأطباء الجراحين فى البلاد.