شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البحرين تنشئ وحدة رعاية لعلاج مصابى كورونا فى ساحة انتظار سيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حولت البحرين ساحة انتظار سيارات متعددة الطوابق فى مستشفى عسكرى، إلى وحدة رعاية مركزة تضم 130 سريرا لعلاج المصابين بكوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، وتعتزم إنشاء أربع وحدات رعاية مركزة ميدانية أخرى.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن البحرين سجلت 161 إصابة جديدة بكورونا، معظمها بين العمال الأجانب، مما يرفع العدد الكلى للإصابات إلى 1522 حالة وسبع وفيات.

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وتجاوز عدد الإصابات فى بلدان الخليج العربية الست 16500 حالة، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 100 شخص، وكثفت دول الخليج، الفحص بعدها شهدت زيادة فى الحالات بين العمال الأجانب منخفضى الدخل.

وتم تجهيز جميع الأسرة فى وحدة الرعاية المركزة فى المستشفى العسكرى بالرفاع جنوبى العاصمة المنامة بجهاز تنفس صناعي، وقالت السلطات إنها تعتزم زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 500 سرير بعد الانتهاء من إنشاء وحدات ميدانية أخرى فى أنحاء البلد، كما أعلنت إمارة دبى، أيضا أنها تعتزم إنشاء مستشفيات ميدانية لمواجهة أى زيادة فى حالات الإصابة.