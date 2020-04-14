شكرا لقرائتكم خبر عن الوزارية للفتوى بالجزائر: لا يجوز لمصاب كورونا إخفاء إصابته ومن يموت به شهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت اللجنة الوزارية للفتوى، أنه لا يجوز شرعا للمصاب بمرض “كوفيد 19” إخفاء إصابته بالمرض، كما عليه تبليغ الجهات المختصة، وأضافت اللجنة في بيان لها، أنها عقدت اجتماعا بوزارة الشؤون الدينية أمس الإثنين، وتم التواصل مع بقية الأعضاء عن بعد.

وأشارت اللجنة بحسب صحيفة "النهار"، إلى أن المصاب بمرض معد مثل “كوفيد 19” لا يجوز له ولا لمعارفه أو أقربائه شرعا إخفاء إصابته بالمرض، كما طالبت اللجنة بضرورة التصريح بالمرض للجهات المختصة، والإمتثال للحجر الصحي.

وأشارت اللجنة إلى أنه من تكتم على مرضه وتسبب في نقله إلى غيره فهو ٱثم شرعا.

من جهتها دعت اللجنة الرأي العام في الجزائر إلى مواساة عائلات ضحايا الفيروس، وتحتسبهم من الشهداء.