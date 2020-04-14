شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا بسوريا ليصل الإجمالى لـ29 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى إلى 29 حالة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية.

وفى وقت سابق طلب مصرف سوريا المركزى من المواطنين عدم الإفراط فى استخدام المواد المعقمة على الأوراق النقدية "تجنبا لتشويهها".

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وقالت إدارة المصرف فى بيان إنه لوحظ مؤخرا استلام أوراق نقدية مشوهة فى المصرف بهدف استبدالها بأخرى جديدة، وأوضحت أن تلك الأوراق تعرضت لمواد معقمة و"بكميات كبيرة" مثل الكلور والكحول، وهو ما أدى إلى تشويهها.

وأهاب المصرف بالمواطنين التأكد من أصالة الورقة النقدية عبر مطابقة أكثر من ميزة من المزايا الأمنية، مشيرا إلى أنه يقوم بتعقيم الأوراق النقدية التى ترد إليه كما يضخ أخرى جديدة.

وازداد استخدام المعقمات فى سوريا كغيرها من البلدان مع التخوف من وباء كورونا، كما انتشرت حالات الاستخدام المفرط للمعقمات، وسبق أن توفيت سيدة فى محافظة اللاذقية بعد أن خلطت كميات كبيرة من الكلور والجافيل ما أدى إلى اختناقها بالغازات السامة الناتجة عن تفاعل المادتين.