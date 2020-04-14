"بأعلى درجات اليقظة".. تونس تتابع الوضع على الحدود الليبية

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلنت تونس، الثلاثاء، أنها تتابع، بأعلى درجات اليقظة، الوضع الأمني في المناطق الليبية المحاذية لحدود البلاد.

جاء ذلك في بيان مقتضب لوزارة الدفاع التونسية، اطلع عليه مراسل الخليج 365.

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وقالت الوزارة إن "التشكيلات العسكرية تواصل متابعة الوضع الأمني بالمناطق الليبية المتاخمة للحدود التونسية البريّة والبحرية".

وأضافت أن هذه الوحدات تتحلى "بأعلى درجات اليقظة والاستعداد للتفطن المبكر لكل التحركات المشبوهة، والمواجهة الصارمة لكل طارئ، بالتعاون الوثيق مع قوات الأمن والحرس (الدرك) الوطنيين والديوانة (الجمارك)".

ويأتي إعلان الوزارة التونسية في وقت تشهد فيه المعارك بين قوات الحكومة الليبية وميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تطورات، حققت خلالها الحكومة المعترف بها دوليا تقدما كبيرا عقب سيطرتها، الإثنين، على 8 مدن، أبرزها صبراتة وصرمان، وعلى كامل الساحل الغربي حتى الحدود التونسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.