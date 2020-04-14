اليمن.. مقتل مدني في اشتباكات بين "الانتقالي" ومسلحين بعدن

عزيز الأحمدي/ الخليج 365



قُتل مدني وأصيب 3، بينهم عسكري، الثلاثاء، جراء اشتباكات بين قوات مدعومة إماراتيا، ومسلحين في عدن، جنوبي اليمن.



وقال شهود عيان للأناضول: "اشتباكات جرت بين مسلحين وقوة تابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، على خلفية شجار حول بيع نبتة القات المخدرة".



وأضاف الشهود أن "الاشتباكات خلفت قتيلا، و3 جرحى، بينهم عسكري، وفق حصيلة أولية، إضافة إلى توقيف شخصين من قبل قوات المجلس الانتقالي".



وحتى الساعة 14:20 ت.غ، لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جانب "الانتقالي الجنوبي"، في عدن بشأن الواقعة.



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والإثنين، تراجع المجلس الانتقالي، المتحكم بزمام الأمور في محافظة عدن، عن قرار منع دخول نبتة القات المخدرة، الذي اتخذه سابقا لمواجهة فيروس كورونا.



والقات، منشط عشبي قوي يحرص كثير من اليمنيين على تعاطيه في أوقات ما بعد الظهيرة إلى الليل.



وتعده منظمة الصحة العالمية من الأعشاب المخدرة، بسبب الآثار السلبية الناجمة عن مضغه، وتم حظره في معظم بلدان العالم.



ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن منذ أغسطس/آب 2019 بعد معارك ضارية ضد القوات الحكومية انتهت بطرد الحكومة التي اتهمت الامارات بتدبير انقلاب ثان عليها وهو ماتنفيه أبو ظبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.