عبر تركيا.. 38 شاحنة مساعدات أممية تدخل إدلب السورية

هطاي / الخليج 365
أرسلت الأمم المتحدة 38 شاحنة مساعدات إلى محافظة إدلب السورية عبر تركيا.
وذكر مراسل الخليج 365، الثلاثاء، أن الشاحنات دخلت الأراضي السورية عن طريق معبر "جيلوه غوزو" في ولاية هطاي جنوبي تركيا، المقابل لمعبر "باب الهوى" السوري.
وأوضح، نقلا عن مصادر مطلعة، أن المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، ستوزع على المحتاجين في إدلب وريفها.
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