التعاون ينوي خصم 50% من رواتب اللاعبين

كشفت مصادر قريبة من نادي التعاون، عن نية إدارة النادي في خصم 50% من رواتب لاعبيها الشهرية. وأكدت المصادر، أن الإدارة تنتظر موافق لاعبي الفريق لتطبيق الخصم بداية من الشهر الجاري، ثم الإعلان بشكل رسمي. يأتي ذلك ضمن إجراءات الأندية لتحمل تبعات إيقاف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19). وحثت رابطة دوري المحترفين الأندية على خفض رواتب اللاعبين والمدربين إلى 50% بحد أدنى 20 ألف ريال شهريًا. انشر الخبر :

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