الوحدة والأهلي يتصارعان للحصول على خدمات الشهري

أكدت مصادر أن إدارة نادي الرائد تلقت عروضا جادة من نادي الوحدة والأهلي، للظفر بخدمات المهاجم صالح الشهري، والمعار إلى نادي الهلال.

وقالت المصادر كشفت مصادر أن نادي الهلال، لديه رغبة كبيرة في استمرار اللاعب، إلا أنه لم يقدم عرضًا رسميًا حتى الآن، فيما أفادت إدارة الرائد برئاسة فهد المطوع ان ناديان يتفاوضان للحصول على خدمات اللاعب، ولكن لن تتم المفاوضات إلا بموافقة اللاعب.

وكان الشهري قد بدأ مسيرته نادي الأهلي من 2009 وحتى 2015، بعدها انتقل إلى الرائد ومن ثم أعير إلى الهلال، كما أنه سبق أن أعير من الأهلي لنادي ديبورتيفو مافرا البرتغالي “درجة ثانية”.