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كورونا يعصف بإحدي أندية كرة القدم

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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دفع توقف دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في بيرو إحدي الأندية لتسريح لاعبيه وموظفيه بعد أن عجزت عن توفير التمويل اللازم لصرف مستحقاتهم.

وأوضح نادي ديبورتيفو كوبسول، في بيان له أمس، أنه اضطر لأخذ هذه الخطوة بعد أن توقف الرعاة عن تسديد الدفعات المالية، بعد أن توقفت الأنشطة إثر انتشار فيروس الجديد.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في بيرو وصلت إلى 10000 إصابة، فيما بلغت حالات الوفاة 216 حالة.

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