كشف المرور السعودي، قيمة غرامة عدم تجديد رخصة السيارة، في وقتها، وبعد انتهاء المهلة المحددة للتجديد، وفقًا للنظام.
جاء ذلك ردًا من المرور، على سؤال مغرد عبر حسابه بموقع «تويتر»، قائلًا: «السلام عليكم، استمارة السيارة منتهية من ١٤٣٨، اليوم جددت ودفعت ٩٠٠!، ليش ٩٠٠!، المفروض إذا ٣ سنوات تأخير يعني ٣٠٠ + رسوم التجديد ٣٠٠ = ٦٠٠ ولا أنا غلطان؟».
قال المرور السعودي، إن «عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ 60 يومًا يفرض عليك غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف».
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يحدد غرامة المتأخرين في تجديد رخصة القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.