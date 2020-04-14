الصحة توضح دور البعوض والحيوانات الأليفة في نقل كورونا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور «محمد العبدالعالي»، إن الدراسات العلمية لم تصل -حتى الآن- إلى أن الحيوانات الأليفة تنقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)، بينما يتطلب التعامل معها الالتزام بالضوابط الوقائية.

وأضاف «متحدث الصحة» -خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا- أنه رغم عدم ثبوت نقل الحيوانات للفيروس، لكن يجب الاطمئنان لنظافة الحيوانات والحذر من التعامل والقرب منها، إلا بعد الاطمئنان لخلوّها من الأمراض. مشيرًا إلى أن البعوض أيضًا، ليس ناقلًا لذلك الفيروس، لكنه بشكل عامّ ناشر للأمراض والطفيليات.