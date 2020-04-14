تأجيل #كأس_العالم_للأندية لمدة عام

ذكرت صحيفة AS الإسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيتخذ قرارا قريبا بتأجيل كأس العالم للأندية في نسختها الموسعة الأولى إلى يونيو 2022 بعد تأجيل يورو 2020 للعام المقبل الموعد السابق للبطولة.

كما يدرس الفيفا تعليق جميع مباريات المنتخبات حتى عام 2021 للحد من خطر استمرار جائحة فيروس كورونا عبر السماح بالسفر بين الدول وكذلك إفساح المجال أمام الأندية.

واتخذ الفيفا قرار تأجيل النسخة الأولى الموسعة من كأس العالم للأندية لمدة عام، حيث سيشارك فيه أبطال القارة في المواسم الأربعة الماضية .

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وستقام كأس العالم للأندية كل أربع سنوات مثل كأس العالم التي تستضيفها قطر في العام ذاته لكن في الشتاء أواخر 2022.

وهذا يعني أن النسخة الأولى لكأس العالم للأندية ستقام في الفترة التي كانت ستستضيف خلالها قطر كأس القارات 2022 ومن المقرر أن تبدأ النسخة الثانية في صيف عام 2025، قبل عام من كأس العالم التي تنظمها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.