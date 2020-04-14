الاهلي و #الوحدة يفاوضان #الرائد من أجل #صالح_الشهري

كشفت تقارير صحفية أن ناديين دخلا في مفاوضات مع إدارة الرائد برئاسة فهد المطوع، للحصول على خدمات المهاجم صالح الشهري المعار إلى نادي الهلال. وأشارت التقارير إلى أن إدارة الهلال ترغب بشدة في استمرار صالح الشهري ضمن صفوف الأزرق، إلا أنها لم تقدم أي عرض رسمي حتى الآن. وأكدت التقارير أن إدارة الرائد تلقت عروضًّا جادة للتعاقد مع الشهري من ناديي الوحدة والأهلي لوجود رغبة لديهما في تعزيز خط الهجوم بلاعب محلي، لكن المفاوضات تنتظر موافقة اللاعب نفسه. وبدأ الشهري مسيرته في النادي الأهلي من 2009 إلى 2015 ثم انتقل إلى نادي الرائد، الذي أعير منه إلى الهلال. كما انضم الشهري إلى نادي ديبورتيفو مافرا البرتغالي الناشط في الدرجة الثانية، على سبيل الإعارة من الأهلي. انشر الخبر :

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