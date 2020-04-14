الصحة : تسجيل 8 وفيات و 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020، عن تسجيل 8 وفيات و 435 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال يوم أمس الأثنين .

وأضاف متحدث “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 5369 حالة حتى الآن. انشر الخبر :

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