السعودية تسجل 435 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، "وصل عدد المصابين بالفيروس في المملكة إلى 5369 بعد تسجيل 435 إصابة جديدة".
وأضاف أنه "تم تسجيل 8 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 73 حالة".
وأشار إلى "تعافي 84 مصابا ليرتفع إجمالي المتعافين من هذا الوباء إلى 889 شخصا".
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