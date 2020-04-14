ونقل موقع "الوطن أون لاين" عن مصدر ميداني في بادية حمص الشرقية قوله:
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وأكد المصدر أن عملية الاستهداف أسفرت عن إيقاع إصابات مباشرة في صفوف مسلحي التنظيم.
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش نفذت عدة رمايات مدفعية ثقيلة على أهداف متحركة تابعة للتنظيم الإرهابي في محيط منطقة وادي أبيض وإلى الشرق من طريق عام حمص - دير الزور في أقصى بادية حمص الشرقية ما أدى الى إيقاع إصابات محققة في صفوف التنظيم و إلحاق خسائر بالأرواح والعتاد التابع لهم.
على محور آخر، أفاد مصدر "مطلع" في مدينة تدمر أن: "طفلين استشهدا وأصيب ثالث بجروح على إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي"؛ موضحا أن الأطفال الثلاثة أشقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يقضي على مجموعة من "داعش" في بادية السخنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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