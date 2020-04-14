بمشاركة أمريكية… قطر تتخذ خطوة أولى من نوعها

وأفادت الصحيفة بأن هذه النسخة من المقاتلات هي الأكثر تطورا من نوعها على الإطلاق، حيث أظهرت قدرتها على المناورة خلال إقلاعها في أجواء الولايات المتحدة الأمريكية.

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ونقلت الصحيفة على لسان العقيد الركن طيار أحمد جديع المنصوري، قائد فوج طائرات "F-15 QA"، "نحن فخورون جدا، بهذا الإنجاز ونتطلع بحماس كبير إلى النجاحات المستمرة لهذا البرنامج".

وأكد المنصوري أن "هذه الرحلة الأولى الناجحة هي محطة مهمة تجعل أسرابنا تقترب خطوة واحدة من تحليق هذه الطائرة المذهلة فوق سماء قطر".

يشار إلى أن وزارة الدفاع القطرية وقعت اتفاقية مع وزارة الدفاع الأمريكية في يونيو/ حزيران من عام 2017 لشراء عدد من طائرات "إف-15" المقاتلة على أن يبدأ تسليمها العام المقبل.