الصحة السعودية: لا دليل على تأثير حرارة الصيف في الحد من كورونا

وحذر المتحدث من الانجرار خلف الإشاعات حول الفيروس، مضيفا أن الرفع المبكر للحظر قد يكون سلبيا.
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وكان وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، قد أعلن أمس الاثنين، أن أعداد مصابي كورونا تضاعفت تقريبا خلال أسبوع، ما يشكل تحديا للجميع.
وشدد الربيعة، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجاوز هذا التحدي.
كما أكد على ضرورة البقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة، قائلا: "إذا التزمنا جميعاً سوف نصل إلى بر الأمان".
وأعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 5300 حالة.
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