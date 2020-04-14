وكشف صاحب الـ107 عام، عن لجوء الأهالي إلى كهف لعزل المصابين فيه حتى شفائهم وإعادتهم لمنازلهم.
وقال المعمر السعودي إن والده كان يتولى مهام عزل المصابين بعيدا عن باقي سكان القرية حتى لا يتفشى المرض، بينما التزم الأهالي المنازل.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 5300 حالة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي: "وصل عدد المصابين بالفيروس في المملكة إلى 5369 بعد تسجيل 435 إصابة جديدة".
وانتشر فيروس كورونا حتى الآن في 210 دول، حيث تخطت الإصابات حاجز الـ 2 مليون حالة والوفيات 119 ألف شخص، وتم شفاء ما يقارب 422 ألف حالة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر معمر سعودي يروي قصة كهف حوله الأهالي لمستشفى عزل قبل 80 عاما... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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