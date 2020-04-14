السعودية تعلن تسجيل 435 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 435 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5369.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات كورونا، إن هناك 8 حالات وفيات لغير سعودييين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 83. ولفت إلى شفاء 84 حالة، ليصبح مجموع الحالات المتعافية 889.

وأوضح العالي أن لا دليل على تأثير حرارة الصيف في الحد من كورونا، محذراً من الانجرار خلف الشائعات. وأضاف أن الرفع المبكر للحظر قد يكون سلبيا، مشيرا إلى أن تقييم الوضع مستمر يوميا.



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