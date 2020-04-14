شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية: أردوغان لا يضيع فرصة من أجل التخطيط للانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتبت صحيفة بيرجون التركية أن أردوغان كان لديه حسابات للانتخابات المبكرة وهو السبب وراء العمليات التى قام بها عن طريق وزير الداخلية التركى سليمان صويلو فى البلديات بحيث يبذل جهود خاصة لضمان عدم وجود تركيز سياسي بديل.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن أردوغان لا يفوت فرصة لاستغلال الأزمة الراهنة بسبب كورونا، مؤكدة أن الرئيس التركى كشف عن تطورات في مجال التمويل سوف تحدث تطورات تعكس مزايا كثيرة لتركيا بسبب العلاقة بين وباء فيروس كورونا وانخفاض أسعار البترول.

ولفتت الصحيفة إلى أن أردوغان لا ينسى هزيمته الانتخابية في 31 مارس و 23 يونيو من العام الماضى، كما شاهد أيضاً هزيمة كبيرة بعد الانهيار الذى حدث لحزب العدالة والتنمية والتراجع الاقتصادي في البلاد، ما يسرع من النهاية الحتمية لأردوغان وحزب العدالة والتنمية في المجال السياسي، سواء في الداخل أو الخارج. ويدرك أردوغان أنه هو وحزبه بحاجة إلى معجزة، أو بالأحرى نجاح كبير، من أجل البقاء.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من ما يحدث في دول العالم فإن الرئيس التركى أردوغان لم يظهر على وسائل الإعلام كثيراً خلال فترة الوباء هذه، بعد أن كان يظهر على الشاشات كل يوم 4-5 ساعات على الأقل فى خطابات طويلة. ولكنه تمكن من إيقاف ذلك هذا الشهر، ليمر 20 يوماً على أول خطاب له ولكن من الواضح انه لم يتمكن من تحويل الوباء إلى فرصة حيث تأثر الاقتصاد التركى بصورة كبيرة وانضم ملايين لجيش العاطلين التركى.