شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد أن اتفاق أوبك+ يهدف لتحقيق التوازن والاستقرار فى السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء السعودى أكد، اليوم الثلاثاء، على أن اتفاق أوبك+ الذى تم التوصل إليه فى الآونة الأخيرة بشأن خفض إمدادات النفط هو امتداد لمساعى المملكة السابقة لتحقيق التوازن والاستقرار فى السوق.

واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهى المجموعة المعروفة بأوبك+، يوم الأحد على خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار فى ظل جائحة كورونا فى اتفاق غير مسبوق قد يشهد خفضا للإمدادات العالمية بما يصل إلى 20 بالمئة.