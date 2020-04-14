شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: لا إصابات بفيروس كورونا فى إربد لليوم العاشر على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عضو لجنة الأوبئة الوطنية ومسؤول ملف كورونا فى الأردن ومقرر اللجنة التنفيذية لإدارة خلية الأزمة في محافظة إربد الدكتور وائل الهياجنة خلو المحافظة من الإصابات بفيروس كورونا لليوم العاشر على التوالى، وقال الهياجنة - في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء، إن البروتوكول المعتمد في تقييم الحالة الوبائية يحسب بالأسابيع وليس بالأيام ما يعني أن إربد اقتربت من التعافي بشكل كبير وهذا ما أدى إلى فك الحجر التحفظي على عدد من العمارات والبنايات في "الرمثا" وإربد.

وأوضح أن مؤشرات تعافي إربد تأتي من كون البؤر الرئيسة التي انتشر بها الوباء كـ"عرس إربد" و"عمارة طلبة "48 و"الرمثا" مضى عليها أكثر من أسبوعين دون ظهور نتائج إيجابية لأشخاص مخالطين أو مقربين منهم.

ورجح الهياجنة خروج أربع حالات شفاء جديدة من مستشفى الملك المؤسس اليوم؛ مما يعني انخفاض الحالات المتبقية في المستشفى إلى 28 حالة فقط، لافتا إلى أنه أجري في المحافظة ما يقارب الـ6 آلاف فحص ومسحة مخبرية. يذكر أن الملك عبدالله الثانى ملك الأردن،تابع خلال ترأسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطنى،أمس الاثنين، الإجراءات المتعلقة بعملية التعلم عن بُعد فى الجامعات، وركز الاجتماع، الذى عقد بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد، على أهمية أن تقوم الحكومة والمعنيون بتحسين البنية التحتية بهدف تعزيز المحتوى التعليمى عن بُعد لطلبة الجامعات، وضمان جودة تغطية شبكات الاتصالات.

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أكد الملك عبدالله الثانى ، خلال الاجتماع بحضور الأمير فيصل بن الحسين مستشار الملك و رئيس مجلس السياسات الوطنى، ضرورة وجود فريق يتابع عملية التعلم عن بُعد بشكل مستمر لتطويرها، مع الأخذ بملاحظات الطلبة وأساتذة الجامعات.

وعلى صعيد آخر، أكد الملك عبدالله الثانى ملك الأردن، ضرورة أن تعمل الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية لعمال اليومية و العمالة غير المنتظمة خلال هذه الأزمة.

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كما دعا الملك عبدالله الثانى الحكومة، إلى مساعدة المصدرين على الإيفاء بالتزاماتهم الخارجية دون أن يؤثر ذلك سلبا على حاجات السوق المحلى.

واستعرض رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال الاجتماع، الخطة التى تعمل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على إعدادها بشأن استمرارية التعليم فى الجامعات الحكومية والخاصة .

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة ومنذ بدايات أزمة كورونا، عملت على تشكيل عدة فرق لإعادة تنظيم القطاعات الضرورية وتهيئتها للعمل.

وأشار الدكتور عمر الرزاز، إلى أن الحكومة شكلت اليوم 3 فرق رئيسة لحماية الاقتصاد الوطني، وللخدمات الأساسية من تعليم وتعليم عال وصحة ومياه وكهرباء، وللجانب القانونى والإدارى والميدانى والإعلامي، الذى يوفر الدعم لجميع القطاعات والفرق العاملة .