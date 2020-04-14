شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تعليق جلسات المحاكم فى لبنان لـ 26 أبريل بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزيرة العدل اللبنانية مارى كلود نجم، استمرار تعليق جلسات المحاكم فى عموم لبنان حتى 26 أبريل الجارى، خشية انتشار فيروس كورونا وتفشيه، وأصدرت وزيرة العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضى سهيل عبود بيانا مشتركا، أكدا فيه أن تمديد تعليق الجلسات في كافة المحاكم والدوائر القضائية، يأتى فى ضوء قرار الحكومة بتمديد حالة التعبئة العامة الصحية حتى ذلك التاريخ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن حالة التعبئة العامة التي أُعلنت في لبنان منذ 15 مارس الماضي، تتضمن تدابير بمنع التجول في الشوارع والطرق ما بين الساعة الـ 7 مساء وحتى الـ 5 فجرا، وتعليق حركة الطيران وإغلاق المطار والموانىء البحرية والمنافذ الحدودية البرية والمؤسسات والإدارات العامة والمدارس والجامعات والشركات والمؤسسات وكافة أماكن التجمعات، عدا استثناءات محدودة تشمل متاجر بيع المواد الغذائية والمطاحن والمخابز والبنوك والمستشفيات والصيدليات، والتأكيد على اللبنانيين التزام منازلهم وعدم الخروج منها، إلا للضرورة القصوى. Advertisements وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 641 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.

وأشارت الوزارة - في بيان لها اليوم - إلى تسجيل حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 21 حالة، معظمهم من المتقدمين في العمر وكانوا يعانون من أمراض مزمنة.

وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدار الـ24 ساعة الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 527 فحصا للمقيمين داخل لبنان، إلى جانب 384 فحصا للبنانيين المغتربين العائدين من الخارج.