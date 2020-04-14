السعودية: تسجيل 435 حالة جديدة بفيروس كورونا و8 فيات وإجمالى الحالات 5369

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أنه تم تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 5369 داخل المملكة، لافتا إلى أنه تم 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 73.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، أنه لا دليل على تأثير لدرجة الحرارة على فيروس كورونا، محذرا من الوصفات الطبية التى تنتشر على صفحات السوشيال ميديا لعلاج فيروس كورونا، والاعتماد على ما تنشره وزارة الصحة والأجهزة التابعة لها فقط.
وأشار متحدث وزارة الصحة السعودية، أن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا وفق تقديرات منظمة الصحة قد يستعرض ما يقرب من عام، مشددا على أن الرفع المبكر للحذر قد يكون سلبيا وتقييم الوضع مستمر يوميا.
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