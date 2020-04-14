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الإمارات تحذر الصالونات الرجالية والنسائية برأس الخيمة من تقديم خدماتهم بالمنازل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بدولة الإمارات كافة صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية من تقديم خدماتها في المنازل، أو الترويج لذلك بمختلف الوسائل.وفق البيان الإماراتية.

وقد أصدرت الدائرة مؤخراً تعميماً بهذا الشأن نُشِر عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، ودعت أفراد المجتمع لعدم استقبال الخدمات المنزلية للصالونات في الفترة الراهنة، والتعاون معها للإبلاغ عن أية إعلانات تتعلق بهذا الأمر.

وكشف فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، عن تطبيق الإجراءات الصارمة التي ستتخذها الدائرة في حال اكتشاف صالونات حلاقة رجالية ومراكز تجميل نسائية تمارس خدماتها داخل المنازل، حيث ستتم مخالفة المنشأة وإغلاقها وإصدار غرامة مالية قدرها 2000 درهم، وفي حال تكرار المخالفة سيتم تغريم الصالون أو المركز بغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وتحويله فيما بعد إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأشار إلى أن ممارسة تلك الأنشطة في الفترة الحالية، تمثل خطراً على صحة وسلامة أفراد المجتمع لإمكانية الإصابة بفايروس المستجد عبر تقديم الخدمة واستعمال المعدات، وعليه فإن الامتناع عن هذه الخدمات يمثل واجبا وطنيا لكل أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، ووجب عدم الاستهانة بهذه الممارسات حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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