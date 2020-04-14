مقتل وإصابة 5 عناصر أمنية عراقية فى تفجير إرهابى بنينوى شمالى البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الثلاثاء، مقتل عنصرين من قوة حماية مدينة سنجار وإصابة ثلاثة آخرين إثر انفجار منزل مفخخ غربى نينوى شمال العراق.
وذكرت الخلية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن أحد رعاة الأغنام فى منطقة "المنايف" أصيب بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر "داعش" الإرهابي.
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