شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 5 عناصر أمنية عراقية فى تفجير إرهابى بنينوى شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الثلاثاء، مقتل عنصرين من قوة حماية مدينة سنجار وإصابة ثلاثة آخرين إثر انفجار منزل مفخخ غربى نينوى شمال العراق.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن أحد رعاة الأغنام فى منطقة "المنايف" أصيب بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر "داعش" الإرهابي.