شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يبحث مع رئيس حركة جيش تحرير السودان عملية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، فى اتصال هاتفى مطول أجراه مع منى أركو مناوى رئيس "حركة جيش تحرير السودان"، وجهات النظر حول مجمل التفاصيل المتعلقة بمجريات عملية السلام التى تجرى فى جوبا.

وأكد مناوي، خلال الاتصال، موقف حركته الثابت من ضرورة الوصول إلى سلام حقيقى ومستدام يخاطب جذور الأزمة ويُسكت صوت البندقية إلى الأبد.

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يذكر أن حركة مناوى كانت أبدت تحفظا على إجراء المفاوضات بطريقة غير مباشرة بسبب جائحة كورونا.