شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودى: اتفاق أوبك+ امتداد لمساعى المملكة لتحقيق التوازن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس الوزراء السعودى، اليوم الثلاثاء، فى بيان له أن اتفاق أوبك+ بشأن خفض إمدادات النفط امتداد لمساعى المملكة السابقة لتحقيق التوازن والاستقرار فى السوق.

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئى ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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وناقش مجلس الوزراء السعودى ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة جائحة كورونا، وما تقوم به الجهات المعنية من تنفيذٍ للأوامر والتوجيهات بهذا الشأن، للحفاظ على صحة المواطنين، وسلامتهم فى الداخل والخارج، وكذلك المقيمين فى المملكة، وتوفير ما يلزم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.

وشدد المجلس على جميع المواطنين والمقيمين الالتزام الجاد بتعليمات وتوجيهات الجهات المعنية حفاظاً على سلامتهم والإسهام في عدم انتشار الجائحة.