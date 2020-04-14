تشاووش أوغلو يتباحث هاتفيا مع نظيريه الماليزي والأردني

أنقرة/ محمد شاه يلماز/ الخليج 365
أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه الماليزي والأردني.
وذكرت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، الثلاثاء، أن تشاووش أوغلو، أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الماليزي هشام الدين حسين.
كما لفتت المصادر إلى إجراء تشاووش أوغلو، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.
ولم تكشف المصادر أي تفاصيل حول فحوى المكالمتينالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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