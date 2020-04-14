السعودية.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 73

إسطنبول / الخليج 365



أعلنت السعودية، الثلاثاء، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 73، بعد تسجيل 8 حالات.



وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنها "سجلت 8 حالات وفاة".



وأوضح البيان أنه تم تسجيل 435 إصابة، لتبلغ المحصلة 5 آلاف و369، بينها 889 متعافيا.



وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و934 ألفا، توفي منهم أكثر من 120 ألفا، فيما تعافى نحو 457 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

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