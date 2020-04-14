كورونا.. وفاة سابعة في البحرين و86 إصابة في عمان

إسطنبول/ الخليج 365



أعلنت البحرين الثلاثاء، تسجيل سابع وفاة بفيروس كورونا و161 إصابة، فيما أعلنت سلطنة عمان تسجيل 86 إصابة جديدة.



وقالت وزارة الصحة البحرينية في بيان، إنها سجلت وفاة و161 إصابة بالفيروس، و54 حالة تعاف، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 645، دون إعلان إجمالي الإصابات.



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وفي وقت سابق أعلنت الصحة البحرينية تسجيل 63 إصابة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1392، منها 7 وفيات و591 حالة تعاف.



وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 86 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 813، بينها 4 وفيات و130 حالة تعاف.



وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و937 ألفا، توفي منهم أكثر من 120 ألفا، فيما تعافى نحو 459 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

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