اجتماع أردني سويدي أممي لحشد الدعم لوكالة "أونروا"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

عقد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ونظيرته السويدية آن ليند، والمفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئينين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، اجتماعا ثلاثيا؛ لحشد الدعم السياسي والمالي للمنظمة الأممية.

وتم اللقاء بين المسؤولين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وحسب المصدر ذاته، فقد بحثت الأطراف الثلاثة، استراتيجية العمل التي سيتم إطلاقها لحشد الدعم للوكالة وتلبية احتياجاتها المالية، في ظل ما تواجهه من ضغوطات مالية متزايدة، فاقمها متطلبات مواجهة جائحة فيروس كورونا.

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كما تم بحث التحضيرات لعقد الحوار الاستراتيجي الوزاري الثاني حول الوكالة، المزمع عقده قريبا عبر تقنية الإتصال المرئي، للتشاور مع الشركاء حول سبل توفير الدعم السياسي والمالي المستدام للأنروا خلال العام الجاري وما بعده، ووفق آليات تمويل مالي طويلة الأمد.

وشدد المجتمعون على "أهمية ترجمة الدعم السياسي إلى دعم مالي، تمكيناً للوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين بكفاءة ودونما انقطاع".

وبينوا أن توفير الدعم المالي الذي تحتاجه الوكالة لتوفير خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين" ركيزة أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين".

وتصاعدت حدة الأزمة المالية للوكالة الأممية، التي تقدم خدماتها لأزيد من 5.3 ملايين لاجئ في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، بعد وقف الولايات المتحدة دعمها السنوي المقدر بـ 360 مليون دولار منذ 2018، بدعوى معارضتها لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات من جانب إسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.