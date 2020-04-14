"الصحة العالمية": انتشار الحمى الصفراء بدولة جنوب السودان

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، بدء انتشار مرض "الحمى الصفراء" في دولة جنوب السودان، محذرة من تفشيه بشكل كبير نتيجة ضعف النظام الصحي.

وبحسب بيان صادر عن المنظمة، الثلاثاء، فإنه تم تسجيل إصابتين بـ"الحمى الصفراء" في منطقة "كاجو كيجي" جنوبيب البلاد، على الحدود مع أوغندا.

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وأشار البيان إلى غياب المناعة لدى سكان المنطقة، وأن المنظمة تخطط لإطلاق حملة تلقيح بغية مواجهة المرض.

وحذر من تفشي المرض بشكل كبير نتيجة ضعف النظام الصحي وغياب آلية المراقبة في المنطقة.

و"الحمى الصفراء"، مرض ينتقل عبر أنواع من البعوض، ويهاجم أنسجة الكبد والكليتين، ومن أعراضه انخفاض كمية البول وتوقف الكبد عن تأدية وظائفه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.