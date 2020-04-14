ليبيا.. السراج يبحث متطلبات العملية العسكرية للمرحلة المقبلة

وليد عبد الله / الخليج 365



بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، الثلاثاء، متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية وبرامج تنفيذها.



جاء ذلك في اجتماعه مع آمري المناطق العسكرية، اللواء أسامة جويلي آمر المنطقة الغربية وغرفة العمليات المشتركة، واللواء محمد الحداد آمر المنطقة الوسطى، واللواء عبد الباسط مروان آمر منطقة طرابلس.

ووفق بيان لمكتبه الإعلامي، اطلع السراج على تقارير عن تطورات الأوضاع الميدانية في المناطق العسكرية الثلاث، وآليات التنسيق بينها.

وأضاف البيان أنه جرى أيضا "بحث متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية وبرامج تنفيذها".



وعلى صعيد آخر، دعا المجلس الأعلى للدولة الليبي، فجر الثلاثاء، "من غرر بهم" اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى "الانسحاب والعودة لحضن الوطن"، مباركا الانتصارات التي حققها الجيش خلال الساعات الأخيرة في عدد من مدن غربي البلاد.



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جاء ذلك في بيان أصدره المجلس (هيئة نيابية استشارية) غداة هجوم مباغت للقوات الحكومية على الساحل الغربي، تمكنت خلاله من تحرير 6 مدن كانت بقبضة مليشيا حفتر، يبلغ إجمالي مساحتها 3 آلاف كلم، ومصادرة كمية أسلحة ضخمة كانت بحوزتها.



ووجه المجلس نداء "لكل من غرر بهم المجرم حفتر للمشاركة في عدوانه (..) طمعا في الاستيلاء على السلطة على حساب الليبيين ودمائهم".



وشدد على أن هؤلاء "لا يملكون إلا خيارين لا ثالث لهما، إما الانسحاب والعودة لحضن الوطن والانصياع لسيادة الدولة، أو ملاقاة مصير محتوم مع المجرم حفتر، الذي يقودهم إلى حرب خاسرة".

وبارك المجلس الانتصارات التي حققتها الجيش في المنطقة الغربية الإثنين، معتبرا أنها "تدل على حجم الإصرار والعزيمة التي تمتلكها قواتنا لصد عدوان المجرم حفتر ومرتزقته متعددي الجنسيات، وطردهم وتحرير كامل تراب الوطن، وبسط سيادة الدولة فوق كل شبر من أرضه وسمائه وبحره".

والإثنين، سيطرت قوات "الوفاق" ضمن عملية "عاصفة السلام" على 6 مدن، أبرزها صبراتة وصرمان، وعلى كامل الساحل الغربي حتى الحدود التونسية.

ورغم إعلان مليشيات حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.